В Японии из-за «плотоядной бактерии» могут погибнуть более 500 человек

В 2013 году подобное заболевание было диагностировано у 203 пациентов, информирует японское издание "Асахи Симбун", ссылаясь на пресс-релиз Нацинститута инфекционных заболеваний. В настоящий момент от синдрома стрептококкового токсического шока пострадало 525 человек. Инфекция является смертельной в 1 из 3 случаев заражения, так как бактерия быстро разрушает ткани, приводя к смерти всего за несколько дней.Некротический вид бактерий вызывает шок, проникая в ткани легких и даже кровь. Пациенты лечатся антибиотиками, однако при тяжелом течении заболевания рекомендуется ампутация отмерших тканей.