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В Японии из-за «плотоядной бактерии» могут погибнуть более 500 человек
В Японии врачи фиксируют случаи масштабного заражения "плотоядной бактерией" стрептококка, от которой в ближайшие часы могут погибнуть более 500 человек. Вирус распространяется чрезвычайно быстро, проникая во внутренние органы и кровь, информирует портал Sputnik.

В Японии из-за «плотоядной бактерии» могут погибнуть более 500 человек


В 2013 году подобное заболевание было диагностировано у 203 пациентов, информирует японское издание "Асахи Симбун", ссылаясь на пресс-релиз Нацинститута инфекционных заболеваний. В настоящий момент от синдрома стрептококкового токсического шока пострадало 525 человек. Инфекция является смертельной в 1 из 3 случаев заражения, так как бактерия быстро разрушает ткани, приводя к смерти всего за несколько дней.

Некротический вид бактерий вызывает шок, проникая в ткани легких и даже кровь. Пациенты лечатся антибиотиками, однако при тяжелом течении заболевания рекомендуется ампутация отмерших тканей.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 17:00
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