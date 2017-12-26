Особый кроссовер Audi Q2 Touring приедет а Россию

Представители немецкого бренда сообщили, что кроссовер Audi Q2 Touring будет реализовываться на российском рынке стоимостью около 2 500 000 рублей, при этом не сообщается, когда автомобиль появится в России. Для рынка РФ предусмотрено всего 150 единиц особого кроссовера, доступных в четырёх расцветках.Габариты кроссовера Audi Q2 Touring составляют 4200X1795X1530 мм. Под капотом автомобиля установлен бензиновый двигатель с турбонаддувом объёмом 1,4 литра производительностью 150 лошадиных сил. Агрегат работает на пару с 7-диапазонной коробкой передач S-tronic, которая функционирует вместе с передним приводом.Базовая модификация кроссовера имеет 18-дюймовые колёсные диски современного дизайна, электронная приборная панель, автоматическая дверь на багажном отделении, навигатор и различные ассистенты.