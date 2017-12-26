Волхвы принесли новорожденному Христу подарок с целебными свойствами – Ученые
В священных писаниях рассказывается о волхвах, которые принесли новорожденному Христу подарки. Однако ученые предположили, что один из них обладал целебными свойствами.
Богословы отметили, что такие дары стали символом спасения от мук и страданий, однако в древности ладан и мирра стоили дорого, так что они приравнивались к золоту. Потому была выдвинута теория, что мудрецы принесли первый ароматный презент, прекрасно зная о его лечебных свойствах.
Ладан широко используется в медицине, потому что он имеет в составе компонент, успешно излечивающий артрит. Благодаря такому природному помощнику можно избавиться от воспаления, являющегося причиной боли и разрушения хрящевой ткани.
Богословы отметили, что такие дары стали символом спасения от мук и страданий, однако в древности ладан и мирра стоили дорого, так что они приравнивались к золоту. Потому была выдвинута теория, что мудрецы принесли первый ароматный презент, прекрасно зная о его лечебных свойствах.
Ладан широко используется в медицине, потому что он имеет в составе компонент, успешно излечивающий артрит. Благодаря такому природному помощнику можно избавиться от воспаления, являющегося причиной боли и разрушения хрящевой ткани.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30