Волхвы принесли новорожденному Христу подарок с целебными свойствами – Ученые

Богословы отметили, что такие дары стали символом спасения от мук и страданий, однако в древности ладан и мирра стоили дорого, так что они приравнивались к золоту. Потому была выдвинута теория, что мудрецы принесли первый ароматный презент, прекрасно зная о его лечебных свойствах.Ладан широко используется в медицине, потому что он имеет в составе компонент, успешно излечивающий артрит. Благодаря такому природному помощнику можно избавиться от воспаления, являющегося причиной боли и разрушения хрящевой ткани.