Поклонники в восторге от новой стрижки Любови Успенской
Недавно певица побывала на ледовом шоу “Руслан и Людмила” после чего решила поделиться своими впечатлениями в Instagram, опубликовав фото с Юлией Барановской. Однако поклонники были в восторге от новой стрижки Любови Успенской и написали много лестных комментариев.
Исполнительница позитивно оценила творчество Татьяны Навки, назвав ее постановку крутой, вот только подписчики сразу обратили внимание на внешний вид кумира. Они позитивно отнеслись к прическе Любови Успенской, после чего назвали ее красавицей и пожелали счастливых праздников.
Некоторые лица решили раскритиковать ее звездную спутницу, упомянув о пиаре, ужасном поведении и других нюансах. Знаменитость предпочла не отвечать на такие выпады в адрес ведущей, поздравив всех фанатов с наступающими праздниками.
Исполнительница позитивно оценила творчество Татьяны Навки, назвав ее постановку крутой, вот только подписчики сразу обратили внимание на внешний вид кумира. Они позитивно отнеслись к прическе Любови Успенской, после чего назвали ее красавицей и пожелали счастливых праздников.
Некоторые лица решили раскритиковать ее звездную спутницу, упомянув о пиаре, ужасном поведении и других нюансах. Знаменитость предпочла не отвечать на такие выпады в адрес ведущей, поздравив всех фанатов с наступающими праздниками.