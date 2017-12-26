Поклонники в восторге от новой стрижки Любови Успенской

Исполнительница позитивно оценила творчество Татьяны Навки, назвав ее постановку крутой, вот только подписчики сразу обратили внимание на внешний вид кумира. Они позитивно отнеслись к прическе Любови Успенской, после чего назвали ее красавицей и пожелали счастливых праздников.Некоторые лица решили раскритиковать ее звездную спутницу, упомянув о пиаре, ужасном поведении и других нюансах. Знаменитость предпочла не отвечать на такие выпады в адрес ведущей, поздравив всех фанатов с наступающими праздниками.