АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Поклонники в восторге от новой стрижки Любови Успенской
Недавно певица побывала на ледовом шоу “Руслан и Людмила” после чего решила поделиться своими впечатлениями в Instagram, опубликовав фото с Юлией Барановской. Однако поклонники были в восторге от новой стрижки Любови Успенской и написали много лестных комментариев.

Исполнительница позитивно оценила творчество Татьяны Навки, назвав ее постановку крутой, вот только подписчики сразу обратили внимание на внешний вид кумира. Они позитивно отнеслись к прическе Любови Успенской, после чего назвали ее красавицей и пожелали счастливых праздников.

Поклонники в восторге от новой стрижки Любови Успенской


Некоторые лица решили раскритиковать ее звездную спутницу, упомянув о пиаре, ужасном поведении и других нюансах. Знаменитость предпочла не отвечать на такие выпады в адрес ведущей, поздравив всех фанатов с наступающими праздниками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:27
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости