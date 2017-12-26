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Владимир Пресняков рассказал о своих чувствах к супруге Наталье Подольской в Instagram
Поклонники Владимира Преснякова всегда восхищались трогательным отношением кумира к супруге. Сейчас певец опубликовал в Instagram новый снимок и рассказал о чувствах к Наталье Подольской.

Несмотря на то, что пара уже 12 лет живет рядом, она не устает признаваться в любви друг к другу, а также считается самой красивой и крепкой в мире эстрады. Владимир Пресняков в сюжете показал, как танцует вместе с избранницей в темноте, сопроводив его нежными словами. Подписчики сразу отметили, что нужно брать пример со звездной семьи, так как на нее приятно смотреть.

Владимир Пресняков рассказал о своих чувствах к супруге Наталье Подольской в Instagram


Люди написали в сообщениях, что снова поверили в искренние чувства, после чего пожелали музыканту и Наталье Подольской всю жизнь кружиться в таком волшебстве. Они даже в темноте смогли заметить улыбки счастья на лицах влюбленных, хотя некоторые фанаты не поняли, кого мог обнимать в таком свете исполнитель.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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