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Экс-сотрудник NASA накачал мышцы, модифицировав свои гены
Бывший сотрудник NASA и биохакер Джосайя Зейнер провел эксперимент над своим телом, накачав мышцы руки при помощи технологии генной модификации CRISPR. Американец ввел в себя ген миостатин, позволяющий мышечной массе значительно вырастать за короткий промежуток времени.

Экс-сотрудник NASA накачал мышцы, модифицировав свои гены


Зейнер, являясь активистом движения биохакеров, пытается доказать человечеству доступность и простоту генной модификации. Начать бывший химик NASA решил с гена миостатина, который хорошо изучен и является безопасным к применению. В аналогичных экспериментах над животными результат проявляется только через 4-6 месяцев инъекций. Зейнер в настоящий момент пытается понять, как повлияла на него вакцина и как трансформировались его мышцы, пишет The Guardian.

Биохакер занимается продажей различных наборов для генетических экспериментов, хотя данные действия без согласования с американским ведомством по санитарному надзору FDA противозаконны.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:12
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