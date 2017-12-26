Экс-сотрудник NASA накачал мышцы, модифицировав свои гены

Зейнер, являясь активистом движения биохакеров, пытается доказать человечеству доступность и простоту генной модификации. Начать бывший химик NASA решил с гена миостатина, который хорошо изучен и является безопасным к применению. В аналогичных экспериментах над животными результат проявляется только через 4-6 месяцев инъекций. Зейнер в настоящий момент пытается понять, как повлияла на него вакцина и как трансформировались его мышцы, пишет The Guardian.Биохакер занимается продажей различных наборов для генетических экспериментов, хотя данные действия без согласования с американским ведомством по санитарному надзору FDA противозаконны.