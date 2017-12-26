Экономисты из Global FX прогнозируют сохранение стабильности рубля в 2018 году

Эксперт из Global FX Иван Карякин в области финансов и экономики заявил, что весь прошедший год российская валюта прошла спокойно и уверенно; таким же годом окажется для рубля и весь 2018 год. Есть и иное мнение, которое заключается в том, что весь уходящий 2017 год российская валюта колебалась в широком диапазоне от 61,29 до 56 рублей за доллар (почти 10%), потому и следующий год будет непредсказуемым.Поддерживал рубль Центробанк, проводя целенаправленную жёсткую монетарную политику, используя внешнеэкономические факторы в виде роста цены на углеводороды. Этому же помогли: отсутствие роста экономики страны и снижение реальных доходов населения, потому упал спрос и на валюту среди россиян. Отсюда возникла востребованность рублёвых инструментов, увеличилось количество рублёвых вкладов.