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Курс валют на 26.12.2017

Экономисты из Global FX прогнозируют сохранение стабильности рубля в 2018 году
По данным специалистов из Global FX, рост экономики России в 2018 году не превысит значений 2017 года. Потому в следующем году ожидается диапазон в 54—58 рублей за американский "зеленый" и 64—68 за евро.

Эксперт из Global FX Иван Карякин в области финансов и экономики заявил, что весь прошедший год российская валюта прошла спокойно и уверенно; таким же годом окажется для рубля и весь 2018 год. Есть и иное мнение, которое заключается в том, что весь уходящий 2017 год российская валюта колебалась в широком диапазоне от 61,29 до 56 рублей за доллар (почти 10%), потому и следующий год будет непредсказуемым.

Поддерживал рубль Центробанк, проводя целенаправленную жёсткую монетарную политику, используя внешнеэкономические факторы в виде роста цены на углеводороды. Этому же помогли: отсутствие роста экономики страны и снижение реальных доходов населения, потому упал спрос и на валюту среди россиян. Отсюда возникла востребованность рублёвых инструментов, увеличилось количество рублёвых вкладов.

Экономисты из Global FX прогнозируют сохранение стабильности рубля в 2018 году
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:30
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