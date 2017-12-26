Специалисты США разработали грузовые беспилотники для доставки груза в отдаленные районы

Изобретение от компании Elroy Air назвали Aluminium Falcon, он имеет размер небольшого самолета. Скорость дрона может достигать до 160 км/ч. Аппарат оснащен камерами и датчиками, несущими в себе задачу обеспечения безопасности, а также быстрого полета в пункт назначения.Разработка оснащена гибридным двигателем, позволяющим дрону вертикальный взлет и посадку. Программа искусственного интеллекта будет также встроена в грузовой контейнер, что позволит беспилотнику производить загрузку и взлетать лишь после того, как грузовой отсек будет заполнен полностью.Выпуск прототипа новой разработки запланирован на лето 2018 года, а по истечении двух лет приступить к запуску массового производства, сообщает Hi-News.