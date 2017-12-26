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Денис Клявер опубликовал в Instagram фото новогодней елки
Поклонники музыканта заметили в Instagram фото новогодней елки, которую он украшал вместе с наследником Даниэлем. Они были в восторге от сюжета и написали много лестных комментариев в адрес Дениса Клявера.

Певец часто писал, что больше времени старается проводить дома с малышом, а также радовал подписчиков интересными видео, где показаны моменты из личной жизни. Сейчас Денис Клявер лаконично отметил, что весело и радостно украшает с сыном новогоднюю красавицу, а люди сразу отметили, как звездный папа спешит его порадовать.

Денис Клявер опубликовал в Instagram фото новогодней елки


Фанаты пожелали звезде счастья и здоровья, а также назвали тружеников молодцами, сделавшими сюрприз маме. Некоторые лица были огорчены, что супруга исполнителя Ирина не оказалась в кадре вместе с близкими людьми. Но потом они сделали выводы, что она снимала их на камеру, после чего получились такие красивые снимки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00
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