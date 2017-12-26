Ученые нашли связь между сладкими напитками и лишним весом

Группы ученых, занимаясь анализом нескольких десятков исследовательски работ, рассматривали лишь те работы, которые не были проспонсированы производителями напитков. По словам экспертов, более 90% исследований последних лет подтверждает связь между употреблением подслащенных напитков и избыточным весом.Ученые предложили несколько методов, которые смогут помочь снизить потребление сладкой воды. Например, резкое повышение стоимости: в Мексике, благодаря такой методике, удалось снизить популярность подслащенных напитков на 12%. По советам специалистов, не лишним было бы и размещение предупредительных знаков на этикетках тары, а также проводить тематические лекции о вреде сладких напитков в учреждениях образования.