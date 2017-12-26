В Москве на уборку снега на Новый год выйдут 80 тысяч человек

Уборку снега в новогоднюю ночь на улицах столицы выйдут 80 тысяч человек. Как заявляют в Департаменте ЖКХ Москвы, празднества на улицах белокаменной не станут помехой коммунальщикам.В местах массовых скоплений людей будет задействована преимущественно ручная работа.В целом, ежегодно к наведению порядка привлекают тысячи единиц техники и десятки тысяч людей.Убранный снег вывозится на соответствующих площадках утилизации.Таким образом, ничто не помешает москвичам и гостям столицы праздновать Новый год.