В Москве на уборку снега на Новый год выйдут 80 тысяч человек
На уборку снега в Москве на Новый год выйдут 80 тысяч человек.
Уборку снега в новогоднюю ночь на улицах столицы выйдут 80 тысяч человек. Как заявляют в Департаменте ЖКХ Москвы, празднества на улицах белокаменной не станут помехой коммунальщикам.
В местах массовых скоплений людей будет задействована преимущественно ручная работа.
В целом, ежегодно к наведению порядка привлекают тысячи единиц техники и десятки тысяч людей.
Убранный снег вывозится на соответствующих площадках утилизации.
Таким образом, ничто не помешает москвичам и гостям столицы праздновать Новый год.
Уборку снега в новогоднюю ночь на улицах столицы выйдут 80 тысяч человек. Как заявляют в Департаменте ЖКХ Москвы, празднества на улицах белокаменной не станут помехой коммунальщикам.
В местах массовых скоплений людей будет задействована преимущественно ручная работа.
В целом, ежегодно к наведению порядка привлекают тысячи единиц техники и десятки тысяч людей.
Убранный снег вывозится на соответствующих площадках утилизации.
Таким образом, ничто не помешает москвичам и гостям столицы праздновать Новый год.
Общество
Добавил: kostiantyn Сегодня, 16:15