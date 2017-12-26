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В Москве на уборку снега на Новый год выйдут 80 тысяч человек
На уборку снега в Москве на Новый год выйдут 80 тысяч человек.

Уборку снега в новогоднюю ночь на улицах столицы выйдут 80 тысяч человек. Как заявляют в Департаменте ЖКХ Москвы, празднества на улицах белокаменной не станут помехой коммунальщикам.

В местах массовых скоплений людей будет задействована преимущественно ручная работа.
В целом, ежегодно к наведению порядка привлекают тысячи единиц техники и десятки тысяч людей.
В Москве на уборку снега на Новый год выйдут 80 тысяч человек

Убранный снег вывозится на соответствующих площадках утилизации.

Таким образом, ничто не помешает москвичам и гостям столицы праздновать Новый год.
Общество
Добавил: kostiantyn Сегодня, 16:15
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