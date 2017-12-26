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Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский»
Сделка купли-продажи состоялась в декабре 2017. Новые владельцы комплекса обещают вложить в его реконструкцию 300-400 миллионов долларов. Начало реконструкции – 2019 год.

Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский»


Реконструкция комплекса не предусматривает изменения его прямого целевого предназначения. Этот комплекс, возведенный к Московской Олимпиаде 1980 года, просто морально и физически устарел.

Поэтому реконструкция будет производиться с учетом всех современных требований к строительным и отделочным материалам. Это не говоря уже о том, что проектом реконструкции предусмотрена оптимизация пространства. Это значит, что площадь комплекса со своих старых 213 тысяч квадратных метров увеличится до трехсот квадратов.

Полная перестройка ждет футбольное и хоккейное поля. В зоне водных видов спорта тоже грядут изменения к лучшему. Плавательный и прыжковый бассейны будут оснащены современными системами очистки воды.

«Олимпийский» станет также и престижным выставочным залом, конференц-залом и, конечно же, концертной ареной с неповторимой акустикой.
Экономика / Общество
Добавил: George21 Сегодня, 13:30
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