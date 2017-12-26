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Онищенко призвал остерегаться «неликвида» при подготовке к Новому году
Геннадий Онищенко призвал остерегаться «неликвида» при подготовке к Новому году.

Геннадий Онищенко, бывший ранее главным санитарным врачом России, обратился к россиянам с призванием быть бдительными, совершая покупки к новогоднему столу и елке.

Сейчас недобросовестные коммерсанты будут сбывать все так называемые «неликвиды», избавляясь от товаров сомнительного качества и с истекающими сроками реализации.
Онищенко призвал остерегаться «неликвида» при подготовке к Новому году

Особенную внимательность стоит проявить, покупая подарки для детей, они могут вызвать опасные заболевания.

При приобретении деликатесов и презентов родным, близким и друзьям следует тщательно сверять сроки годности, сохранность упаковки, маркировку товаров, сообщает РИА Новости.
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Добавил: kostiantyn Сегодня, 12:11
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