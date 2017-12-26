Астрофизик: Метан на Титане станут добывать через 100 лет
Астрофизики считают, что через 100 лет на спутнике Сатурна Титане человечество сможет добывать метан. Титан в списке объектов колонизации занимает не последнее место.
Крупнейшая луна Сатурна весьма напоминает древнюю Землю, когда космический объект обладает атмосферой, состоящей преимущественно из азота, что зафиксировано и внутри газовой оболочки нашей планеты. Кроме того, на Титане в избытке присутствуют метан и этан, которые позволили зародиться жизни на Земле.
Ранее исследовательская станция "Гюйгенс" приземлилась на Титан, изучив некоторые особенности сатурнианской луны. Миссии потребовалось 7 лет, чтобы добраться от Земли до спутника, однако ученые считают, что будущие колонизаторы способны преодолеть данную дистанцию гораздо быстрее. Не исключено использование ресурсов Титана и добыча его полезных ископаемых, в том числе метана, пишет портал ToDay News Ufa.
Крупнейшая луна Сатурна весьма напоминает древнюю Землю, когда космический объект обладает атмосферой, состоящей преимущественно из азота, что зафиксировано и внутри газовой оболочки нашей планеты. Кроме того, на Титане в избытке присутствуют метан и этан, которые позволили зародиться жизни на Земле.
Ранее исследовательская станция "Гюйгенс" приземлилась на Титан, изучив некоторые особенности сатурнианской луны. Миссии потребовалось 7 лет, чтобы добраться от Земли до спутника, однако ученые считают, что будущие колонизаторы способны преодолеть данную дистанцию гораздо быстрее. Не исключено использование ресурсов Титана и добыча его полезных ископаемых, в том числе метана, пишет портал ToDay News Ufa.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:24