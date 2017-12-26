Ученые: При образовании отверстия в Марианской впадине быстрого убавления воды не произойдет
Ученые рассказали, что при образовании отверстия на дне Марианской впадины, быстрого снижения уровня океана не произойдет. Они пришли к такому заключению благодаря уравнению Бернулли.
Исследователи Тихого океана рассказали, что ожидает мировой океан, если на дне Марианского желоба образуется эффект «выдернутой пробки». В частности, на основании использования уравнения Бернулли ученые подтвердили тот факт, что быстрого убавления воды не произойдет. Само уравнение утверждает, что внутри жидкости не существует трения, если речь идет о не сжижаемой идеальной жидкости.
Отмечается также, что вопрос образования отверстия и убавления воды из дна Мирового океана, оказался наиболее популярным среди «абсурдных гипотетических вопросов».
Исследователи Тихого океана рассказали, что ожидает мировой океан, если на дне Марианского желоба образуется эффект «выдернутой пробки». В частности, на основании использования уравнения Бернулли ученые подтвердили тот факт, что быстрого убавления воды не произойдет. Само уравнение утверждает, что внутри жидкости не существует трения, если речь идет о не сжижаемой идеальной жидкости.
Отмечается также, что вопрос образования отверстия и убавления воды из дна Мирового океана, оказался наиболее популярным среди «абсурдных гипотетических вопросов».
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:45