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Ученые: При образовании отверстия в Марианской впадине быстрого убавления воды не произойдет
Ученые рассказали, что при образовании отверстия на дне Марианской впадины, быстрого снижения уровня океана не произойдет. Они пришли к такому заключению благодаря уравнению Бернулли.

Ученые: При образовании отверстия в Марианской впадине быстрого убавления воды не произойдет


Исследователи Тихого океана рассказали, что ожидает мировой океан, если на дне Марианского желоба образуется эффект «выдернутой пробки». В частности, на основании использования уравнения Бернулли ученые подтвердили тот факт, что быстрого убавления воды не произойдет. Само уравнение утверждает, что внутри жидкости не существует трения, если речь идет о не сжижаемой идеальной жидкости.

Отмечается также, что вопрос образования отверстия и убавления воды из дна Мирового океана, оказался наиболее популярным среди «абсурдных гипотетических вопросов».
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 15:45
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