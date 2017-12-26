Заключенные в СИЗО смогут общаться с близкими по упрощенной схеме

Новый порядок общения для подозреваемых и обвиняемых, которые находятся следственных изоляторах предварительного заключения разработан депутатом Государственной Думы Андреем Кутеповым.Проект закона предлагает исключение разрешительного порядка реализации прав заключенных по подозрению или обвинению в совершенных преступлениях, на свидания и в отношении близких родственников.По ныне действующим правилам осужденные получают право на телефонный звонок или свидание только с разрешения начальства исправительного учреждения, а подозреваемый или обвиняемый – с согласия следователя или судьи.Теперь же такие условия останутся действительными только для контактов со всеми, кроме близких родственников.Общение с близкими родственниками теперь не будет зависеть от лиц или органов, ведущих дело заключенного.