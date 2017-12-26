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Поклонники раскритиковали платье располневшей Надежды Бабкиной
Надежда Бабкина на днях побывала в студии «Вечернего Урганта». Певица пришла на передачу в темно-синем платье с рукавами-фонариками. Среди поклонников располневшей звезды нашлись и те, кто раскритиковал ее наряд.

Поклонники раскритиковали платье располневшей Надежды Бабкиной


Гостья «Вечернего Урганта» пришла на передачу в длинном платье темно-синего цвета с рукавами фонариками. Она шутила вместе с ведущим, чем вызвала восторг среди своих фанатов. Однако среди последних нашлись те, кто раскритиковал ее наряд, посчитав, что так Бабкина выглядит еще полнее.

Общественность считает, что звезда в последнее время сильно располнела, а для снижения веса ей нужен новый любовник. В качестве такового поклонники знаменитости предложили музыканта Александра Панайотова, который на данный момент холост и, более того, поет, как «соловей».

По мнению фанатов Панайотов и Бабкина стали бы отличной парой. Для певицы это был бы замечательный стимул снизить вес, как посчитали поклонники.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:05
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