Поклонники раскритиковали платье располневшей Надежды Бабкиной

Гостья «Вечернего Урганта» пришла на передачу в длинном платье темно-синего цвета с рукавами фонариками. Она шутила вместе с ведущим, чем вызвала восторг среди своих фанатов. Однако среди последних нашлись те, кто раскритиковал ее наряд, посчитав, что так Бабкина выглядит еще полнее.Общественность считает, что звезда в последнее время сильно располнела, а для снижения веса ей нужен новый любовник. В качестве такового поклонники знаменитости предложили музыканта Александра Панайотова, который на данный момент холост и, более того, поет, как «соловей».По мнению фанатов Панайотов и Бабкина стали бы отличной парой. Для певицы это был бы замечательный стимул снизить вес, как посчитали поклонники.