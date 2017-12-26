В инвестбанке Morgan Stanley назвали реальную стоимость биткоина

Специалисты инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что сдерживающим фактором для роста курса биткоина может быть отсутствие операций с криптовалютой со стороны государственных структур. Один из американских специалистов считает, что его стоимость может достичь нуля. По сведениям этого американского финучреждения, из полутысячи крупнейших мировых ретейлеров в Сети bitcoin ввели в свой оборот только три.Однако российские экономисты опровергают это мнение, считая его "спекулятивным", потому что с ростом рынка криптовалют и взаиморасчетов между гражданами без ввода посредников - банков, происходит дедолларизация экономики. В результате "долларовый пузырь" лопнет значительно раньше, чем предсказывают многие финансисты. Пример тому - ипотечный кризис 2008 года, когда разорился крупнейший инвестфонд США, что привело к кризису во всем мире.