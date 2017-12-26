В инвестбанке Morgan Stanley назвали реальную стоимость биткоина
Редактор отраслевого портала Валерий Смаль считает, что против криптовалюты был устроен настоящий теракт. Его устроили крупные инвестфонды, которые одновременно сбросили большое количество электронной валюты.
Специалисты инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что сдерживающим фактором для роста курса биткоина может быть отсутствие операций с криптовалютой со стороны государственных структур. Один из американских специалистов считает, что его стоимость может достичь нуля. По сведениям этого американского финучреждения, из полутысячи крупнейших мировых ретейлеров в Сети bitcoin ввели в свой оборот только три.
Однако российские экономисты опровергают это мнение, считая его "спекулятивным", потому что с ростом рынка криптовалют и взаиморасчетов между гражданами без ввода посредников - банков, происходит дедолларизация экономики. В результате "долларовый пузырь" лопнет значительно раньше, чем предсказывают многие финансисты. Пример тому - ипотечный кризис 2008 года, когда разорился крупнейший инвестфонд США, что привело к кризису во всем мире.
Специалисты инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что сдерживающим фактором для роста курса биткоина может быть отсутствие операций с криптовалютой со стороны государственных структур. Один из американских специалистов считает, что его стоимость может достичь нуля. По сведениям этого американского финучреждения, из полутысячи крупнейших мировых ретейлеров в Сети bitcoin ввели в свой оборот только три.
Однако российские экономисты опровергают это мнение, считая его "спекулятивным", потому что с ростом рынка криптовалют и взаиморасчетов между гражданами без ввода посредников - банков, происходит дедолларизация экономики. В результате "долларовый пузырь" лопнет значительно раньше, чем предсказывают многие финансисты. Пример тому - ипотечный кризис 2008 года, когда разорился крупнейший инвестфонд США, что привело к кризису во всем мире.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 14:45