Правительство утвердило программу по переселению россиян из-за рубежа

Кабинет министров берется на государственном уровне оказывать поддержку потенциальным переселенцам. В первую очередь – в Астраханскую область.Программа и соответствующее распоряжение, подписанные Премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым, касаются проблемной Астраханской области, где особо остро стал чувствоваться дефицит квалифицированных рабочих рук.Пока что все документы, касающиеся содействию переселения россиян из-за рубежа, опубликованы на официальном правительственном сайте. Как дальше пойдет популяризация этой программы, как зарубежные россияне узнают об этом, не совсем на сегодняшний день ясно.Программа рассчитана на три года – до 2020-го. Правительство рассчитывает привлечь таким способом 600 высококвалифицированных специалистов тех профессий, в которых остро нуждается региональный рынок труда.