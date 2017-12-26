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Правительство утвердило программу по переселению россиян из-за рубежа
Кабинет министров берется на государственном уровне оказывать поддержку потенциальным переселенцам. В первую очередь – в Астраханскую область.

Правительство утвердило программу по переселению россиян из-за рубежа


Программа и соответствующее распоряжение, подписанные Премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым, касаются проблемной Астраханской области, где особо остро стал чувствоваться дефицит квалифицированных рабочих рук.

Пока что все документы, касающиеся содействию переселения россиян из-за рубежа, опубликованы на официальном правительственном сайте. Как дальше пойдет популяризация этой программы, как зарубежные россияне узнают об этом, не совсем на сегодняшний день ясно.

Программа рассчитана на три года – до 2020-го. Правительство рассчитывает привлечь таким способом 600 высококвалифицированных специалистов тех профессий, в которых остро нуждается региональный рынок труда.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 14:15
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