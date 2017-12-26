Павел Воля станцевал танго на балу с Ляйсан Утяшевой
Павел Воля, являющийся известным комиком, и его жена Ляйсан Утяшева, судя по всему с годами влюбляются друг в друга все больше.
Показателем этого стал их страстный танец на балу. Супруги исполнили танго, которое не оставило равнодушным никого. Павел и Ляйсан прекрасно двигались на паркете, как будто уже много лет танцевали этот танец.
На фото супруги, крепко обнимают друг друга и счастливо улыбаются. Пара воспитывает двоих детей - сына Роберта, которому четыре года и двухлетнюю Софию. Счастливые родители все свободное время проводят со своими детьми. Фанаты осыпали супругов комплиментами. Однако фолловеры заметили, что Воля в танго все же слабоват, но Ляйсан станцевала на высшим уровне. Поклонники посоветовали Павлу не стесняться, даже если он не умеет танцевать.
Показателем этого стал их страстный танец на балу. Супруги исполнили танго, которое не оставило равнодушным никого. Павел и Ляйсан прекрасно двигались на паркете, как будто уже много лет танцевали этот танец.
На фото супруги, крепко обнимают друг друга и счастливо улыбаются. Пара воспитывает двоих детей - сына Роберта, которому четыре года и двухлетнюю Софию. Счастливые родители все свободное время проводят со своими детьми. Фанаты осыпали супругов комплиментами. Однако фолловеры заметили, что Воля в танго все же слабоват, но Ляйсан станцевала на высшим уровне. Поклонники посоветовали Павлу не стесняться, даже если он не умеет танцевать.