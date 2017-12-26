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Павел Воля станцевал танго на балу с Ляйсан Утяшевой
Павел Воля, являющийся известным комиком, и его жена Ляйсан Утяшева, судя по всему с годами влюбляются друг в друга все больше.

Павел Воля станцевал танго на балу с Ляйсан Утяшевой

Показателем этого стал их страстный танец на балу. Супруги исполнили танго, которое не оставило равнодушным никого. Павел и Ляйсан прекрасно двигались на паркете, как будто уже много лет танцевали этот танец.

На фото супруги, крепко обнимают друг друга и счастливо улыбаются. Пара воспитывает двоих детей - сына Роберта, которому четыре года и двухлетнюю Софию. Счастливые родители все свободное время проводят со своими детьми. Фанаты осыпали супругов комплиментами. Однако фолловеры заметили, что Воля в танго все же слабоват, но Ляйсан станцевала на высшим уровне. Поклонники посоветовали Павлу не стесняться, даже если он не умеет танцевать.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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