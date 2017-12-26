Роботу-змее поручат в Японии исследовать АЭС «Фукусима-2»
В 2011 году в Японии произошла сейсмическая активность, повлекшая землетрясения и образование цунами. Катастрофа повредила две АЭС - «Фукусима-2» и «Фукусима-1», которые перестали полноценно функционировать. Ситуация потребовала от специалистов проведения исследований по доступным возможностям очистки реакторов, в результате ученые приняли решение разработать специальных роботов, в виде змеи.
Научные сотрудники компании Toshiba, совместно с IRID, представили уникальную конструкцию роботизированного зонда, длиной почти 13 метров. Новинка представлена трубу, включающую с одной стороны панорамную камеру. Робот - змея создана для проведения подробных исследований состояния реакторов АЭС «Фукусима », так как в настоящее время степень повреждения не исследована. Специалисты опасаются, что там присутствуют остатки радиоактивных расплавов. Человеку находиться в пределах такой зоны смертельно.
Перемещается робот-змея с применением управляемого дрона. Благодаря возможностям роботизированной новинки, авторы проекта проведут полный комплекс исследований
Научные сотрудники компании Toshiba, совместно с IRID, представили уникальную конструкцию роботизированного зонда, длиной почти 13 метров. Новинка представлена трубу, включающую с одной стороны панорамную камеру. Робот - змея создана для проведения подробных исследований состояния реакторов АЭС «Фукусима », так как в настоящее время степень повреждения не исследована. Специалисты опасаются, что там присутствуют остатки радиоактивных расплавов. Человеку находиться в пределах такой зоны смертельно.
Перемещается робот-змея с применением управляемого дрона. Благодаря возможностям роботизированной новинки, авторы проекта проведут полный комплекс исследований
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:00