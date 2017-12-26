Роботу-змее поручат в Японии исследовать АЭС «Фукусима-2»

Научные сотрудники компании Toshiba, совместно с IRID, представили уникальную конструкцию роботизированного зонда, длиной почти 13 метров. Новинка представлена трубу, включающую с одной стороны панорамную камеру. Робот - змея создана для проведения подробных исследований состояния реакторов АЭС «Фукусима », так как в настоящее время степень повреждения не исследована. Специалисты опасаются, что там присутствуют остатки радиоактивных расплавов. Человеку находиться в пределах такой зоны смертельно.Перемещается робот-змея с применением управляемого дрона. Благодаря возможностям роботизированной новинки, авторы проекта проведут полный комплекс исследований