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Ольга Орлова поведала о необычном прозвище Жанны Фриске
Ольга Орлова дала интервью, в котором рассказала, как познакомилась с Жанной Фриске.

Ольга Орлова поведала о необычном прозвище Жанны Фриске

Ольга была знакома с Жанной Фриске с момента основания коллектива «Блестящие». Орлова говорит, что Фриске была для нее очень близкой подругой. Певицы друг другу даже придумали забавные прозвища, а именно Кабан и Орел.

Смерть Фриске для Орловой стала большой трагедией. Постепенно Ольга смирилась и все же нашла силы жить и работать дальше. В последнее время имя певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году, все чаще вспоминают из-за скандалов. На днях ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев назвал отца покойной певицы безумцем.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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