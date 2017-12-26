Ольга Орлова поведала о необычном прозвище Жанны Фриске

Ольга была знакома с Жанной Фриске с момента основания коллектива «Блестящие». Орлова говорит, что Фриске была для нее очень близкой подругой. Певицы друг другу даже придумали забавные прозвища, а именно Кабан и Орел.Смерть Фриске для Орловой стала большой трагедией. Постепенно Ольга смирилась и все же нашла силы жить и работать дальше. В последнее время имя певицы Жанны Фриске, которая скончалась от рака в 2015 году, все чаще вспоминают из-за скандалов. На днях ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев назвал отца покойной певицы безумцем.