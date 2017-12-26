Kia назвала свои новинки для России на 2018 год

Пресс-службой автобренда подтверждается участие марки в автомобильной российской выставке, проводимой раз на 2 года. Посетители и журналисты ММАС-2018 могут увидеть динамичную модель в линейке Kia – современного лифтбэка Stinger, реализации которого начнутся в первом квартале будущего года. Авто получит два бензиновых двигателя и три комплектации. Первую сотню новый «Стингер» набирает за 6 сек.Второй премьерой ММАС-2018 от Kia станет обновлённая версия кроссовера Sorento Prime. Реализации данного вседорожника в РФ начинаются уже в январе. Корейцы также на автовыставку в Москву привезут новую версию своего современного хэтчбека версии Picanto X-Line, а также ряд прочих любопытных новинок.