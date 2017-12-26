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Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден начали процесс усыновления ребёнка
Кэмерон Диас уже готова стать мамой. Сорокапятилетняя артистка вместе со своим возлюбленным Бенджи Мэдден начала процесс усыновления ребенка.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден начали процесс усыновления ребёнка

Диас сказала, что готова воспитывать малыша другой национальности. Сейчас нет информации, откуда родом будет ребенок. Родные пары поделились с СМИ подробностями. Они сообщи ли, что Кэмерон и Бенджи уже объявили родственникам о своем решении. Сейчас они ходят на специальные курсы, которые предназначены для приемных родителей.

Голливудской блондинке множество раз приписывали беременность, однако каждый раз, как оказалось, было неправдой. Диас последние годы не скрывала, что очень хочет стать мамой, однако до встречи с Мэдден она не находила надежных партнёров. Наконец Кэмерон нашла своего мужчину.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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