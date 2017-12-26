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Nissan отзывает в РФ 128 000 своих автомобилей
Отечественный филиал японской автокомпании Nissan анонсировал начало отзывной кампании транспортных средств марки в количестве 127 738 экземпляров.

Nissan отзывает в РФ 128 000 своих автомобилей

Под отзыв попадают автомобили Nissan Note, Nissan Tiida, выпущенные с 30.08.2008 года по 01.08 2014 года. Информация передана представителями Росстандарт. Причина отправки авто на сервисное обслуживание заключается в некорректной работе подушек безопасности Takata. Экспертами компании установлено нарушение плотности в пиротехнических патронах газовых генераторов, которые функционируют без дыма, а также выпущены в период 2005-2014 г. По причине этого, при срабатывании эйрбэга, увеличивается давление газогенератора, что может вызвать взрыв.

Представители Nissan в Российской Федерации рассказали про поломки обладателям Nissan Tiida, Nissan Note, ставших объектом отзывной кампании. В машинах проверят газогенераторы, заменят неисправные детали.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
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