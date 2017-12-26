Эльвира Набиуллина: Центробанк не видит признаков "пузыря" в ипотечном кредитовании в РФ

Эльвира Набиулина инициировала пересмотр правил выдачи ипотеки. Мера принята чтобы избежать возникновения "ипотечного пузыря". В числе таких мер она указала запрет выдачи кредитов банками, если заемщик не может оплатить первый взнос.Эльвира Набиуллина, руководитель Центробанка России считает, что никакого "ипотечного пузыря" в России нет; она это увеличение кредитования охарактеризовала, как "хороший рост". Этим главный финансист страны опровергла слухи, что за последний год количество взятых населением кредитов сильно выросло.Ранее Росстат опубликовал данные, что из 9 млн россиян-заемщиков, более 7 млн из них уже перекредитовались, чтобы погасить старые долги перед различными финансовыми учреждениями. Среди мер, которые должны в следующем году сдержать дальнейший рост, руководитель центрального регулятора страны назвала ужесточение требований к их выдаче - их теперь не будут предоставлять в том случае, если нет первоначального взноса. Косвенным сдерживающим фактором является рост процентной ставки, которую заемщики будут платить банкам, считают эксперты.