СМИ узнали, почему в России сильно подорожала красная икра: "недолов" и перепродажа в Японию

Эксперты рынка рассказали представителям СМИ, почему дорожает в этом году красная икра. Например, на Сахалине и в Хабаровском крае цены совсем немного выросли или остались на уровне ноябрьских; в Приморье и на Камчатке наоборот, резко подорожала икра к Новому году. На лососевую группу продукта они увеличились наполовину.И главной причиной этого стал "небольшой улов" в этом году (который на самом деле был обычным) - только вот большая часть этого продукта "ушла" потребителям Японии, где закупочные цены гораздо выше. Потому на Сахалине килограмм продукта стоит от 4 тыс. рублей; на Курилах - 5 тыс. рублей, тогда как еще в январе 2017 года цена не поднималась выше 3 тыс рублей.