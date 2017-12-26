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СМИ узнали, почему в России сильно подорожала красная икра: "недолов" и перепродажа в Японию
Красная икра в этом году на Дальнем Востоке подорожала наполовину. Специалисты отрасли называют две причины этого: снижение объемов поставок российским потребителям из-за недолова и существенно возросшие закупки этого деликатеса в Японии.

Эксперты рынка рассказали представителям СМИ, почему дорожает в этом году красная икра. Например, на Сахалине и в Хабаровском крае цены совсем немного выросли или остались на уровне ноябрьских; в Приморье и на Камчатке наоборот, резко подорожала икра к Новому году. На лососевую группу продукта они увеличились наполовину.

И главной причиной этого стал "небольшой улов" в этом году (который на самом деле был обычным) - только вот большая часть этого продукта "ушла" потребителям Японии, где закупочные цены гораздо выше. Потому на Сахалине килограмм продукта стоит от 4 тыс. рублей; на Курилах - 5 тыс. рублей, тогда как еще в январе 2017 года цена не поднималась выше 3 тыс рублей.

СМИ узнали, почему в России сильно подорожала красная икра: "недолов" и перепродажа в Японию
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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