Стартовали продажи рестайлингового кроссовера DS 6

Обновлённый кроссовер DS 6 производители наделили головной оптикой иного дизайна, переработанными бамперами, светодиодными задними фонарями, горизонтальными секциями светодиодных ходовых огней и дисками диаметром 18 дюймов из лёгкого сплава.В интерьере автомобиля DS 6 появился новый блок управления климатом и усовершенствованная мультимедийная система с сенсорным дисплеем. В отделке интерьера кроссовера теперь появились более качественные материалы, а в список оснащения пополнился круиз-контролем с функцией предотвращающей столкновения.Под капотом рестайлинговой версии DS 6 установлены два бензиновых турбомотора ёмкостью 1,6 литра и 1,8 литра производительностью 167 и 204 лошадиные силы. Работают агрегаты на пару с автоматической трансмиссией. При этом привод у автомобиля только передний.