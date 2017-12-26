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Стартовали продажи рестайлингового кроссовера DS 6
Представители альянса Peugeot-Citroen сообщили о старте продаж рестайлингового кроссовера DS 6. Автомобиль DS 6 уже появился у официальных дилеров в Китае по цене от 206 900 юаней.

Стартовали продажи рестайлингового кроссовера DS 6


Обновлённый кроссовер DS 6 производители наделили головной оптикой иного дизайна, переработанными бамперами, светодиодными задними фонарями, горизонтальными секциями светодиодных ходовых огней и дисками диаметром 18 дюймов из лёгкого сплава.

В интерьере автомобиля DS 6 появился новый блок управления климатом и усовершенствованная мультимедийная система с сенсорным дисплеем. В отделке интерьера кроссовера теперь появились более качественные материалы, а в список оснащения пополнился круиз-контролем с функцией предотвращающей столкновения.

Под капотом рестайлинговой версии DS 6 установлены два бензиновых турбомотора ёмкостью 1,6 литра и 1,8 литра производительностью 167 и 204 лошадиные силы. Работают агрегаты на пару с автоматической трансмиссией. При этом привод у автомобиля только передний.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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