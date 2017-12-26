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Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не пара
Французский актер Венсан Кассель расстался со своей возлюбленной Тиной Кунаки.
Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не пара


51-летний актер и по совместительству бывший муж Моники Беллуччи и 20-летняя известная модель больше не являются парой. Об этом можно судить по тому, что они больше не подписаны друг на друга в соцсетях. А также по тому, что папарацци все чаще в последнее время замечают ее в сопровождении рэпера A$AP Rocky. После двухлетнего романа, из-за которого так переживала и нервничала звездная Моника Беллуччи, хоть старалась не подавать и вида, Кассель и Кунаки больше не вместе.

Французский киноактер встретил свою новую любовь на Ибице. После Тина утверждала, что она даже не знала, кто он такой, ведь не увлекалась миром кино. В первый раз в качестве пары они вышли в свет в прошлом году на вечеринке Victoria's Secret.

От актрисы Беллуччи у Касселя растут две дочери 7 и 12 лет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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