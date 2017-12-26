Армен Джигарханян впервые за 20 лет увиделся со своим сыном

В новой программе «Пусть говорят» приемный сын знаменитого киноартиста, на долю которого в последнее время выпало немало испытаний, рассказал об их отношениях. Мать Степана – это вторая жена знаменитого Джигарханяна. По слухам, отец и сын расстались на 20 лет из-за крупной ссоры.Когда-то мужчина работал в театре Джигарханяна, а сейчас работает и живет в Америке. По личной просьбе актера, переданной через друзей, Степан прилетел к нему на встречу из Лас-Вегаса.Встречались родные люди очень тепло. Как вспоминает Степан, актер, увидев его, сразу сказал: «Сын, ты проходи, сын, садись!».После того, как отец и сын пообщались в театре, Джигарханян передал сыну некий важный документ. Что именно было в этих бумагах, редакторы «Пусть говорят» обещают объявить в следующих выпусках.