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Анастасия Решетова рассказала, как бороться с морщинами при помощи разрядов тока
В своем Instagram-аккаунте возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова сообщила об открытии салона красоты «Inhype beauty zone», в котором женщин ожидают всевозможные процедуры омоложения.

Анастасия Решетова рассказала, как бороться с морщинами при помощи разрядов тока


Решетова призналась, что салон – полностью ее детище, которое она разработала самостоятельно, подобрав интерьер и персонал. К тому же все процедуры модель пробует сначала на себе. Так, знаменитость сообщила, что наиболее эффективным средством против морщин является процедура электрических разрядов. С ее слов, подобная процедура не только способствует разглаживания морщин на лице, но и делает кожу более упругой длительный период.

Также девушка пообещала лично следить за качеством выполняемых услуг и впредь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 09:45
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