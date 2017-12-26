Анастасия Решетова рассказала, как бороться с морщинами при помощи разрядов тока

Решетова призналась, что салон – полностью ее детище, которое она разработала самостоятельно, подобрав интерьер и персонал. К тому же все процедуры модель пробует сначала на себе. Так, знаменитость сообщила, что наиболее эффективным средством против морщин является процедура электрических разрядов. С ее слов, подобная процедура не только способствует разглаживания морщин на лице, но и делает кожу более упругой длительный период.Также девушка пообещала лично следить за качеством выполняемых услуг и впредь.