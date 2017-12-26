Под Пензой 15-летняя девочка умерла после секса в гараже

В Пензенской области в ночь на 24 декабря пара – 15-летняя девушка и 19-летний парень – встретились и пошли в гараж парня дабы уединиться. Там они отдались любовным утехам в машине, а чтобы было не так холодно, парень завел двигатель автомобиля.Спустя какое-то время любовники почувствовали себя нехорошо. Молодой любовник выключил двигатель и хотел было выбраться из гаража. Но, по его словам, потерял сознание.Пока юноша был в отключке, девушка умерла. Об этом сообщила приехавшая на место бригада Скорой, вызванная родственниками молодого человека.В настоящее время против парня открыли уголовное производство по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и половое сношение с лицом, младше 16-летнего возраста. Правоохранители ведут расследование.