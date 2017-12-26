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Под Пензой 15-летняя девочка умерла после секса в гараже
Девушка умерла, отравившись выхлопными газами в гараже, где занималась сексом с любимым.
Под Пензой 15-летняя девочка умерла после секса в гараже


В Пензенской области в ночь на 24 декабря пара – 15-летняя девушка и 19-летний парень – встретились и пошли в гараж парня дабы уединиться. Там они отдались любовным утехам в машине, а чтобы было не так холодно, парень завел двигатель автомобиля.

Спустя какое-то время любовники почувствовали себя нехорошо. Молодой любовник выключил двигатель и хотел было выбраться из гаража. Но, по его словам, потерял сознание.

Пока юноша был в отключке, девушка умерла. Об этом сообщила приехавшая на место бригада Скорой, вызванная родственниками молодого человека.

В настоящее время против парня открыли уголовное производство по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и половое сношение с лицом, младше 16-летнего возраста. Правоохранители ведут расследование.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
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