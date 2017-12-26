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В следующем году искусственный интеллект вытеснит службы клиентской поддержки
Все больше людей считают, что ИИ-чаты лучше общения с реальными людьми из службы поддержки. Крупные компании уже взяли на заметку этот факт и уже в 2018 году будут разрабатывать свои чат-боты для клиентов, учитывая это.

Apple, Facebook, Google и Amazon решили энергично разрабатывать разговорный ИИ как главный метод общения с клиентами. В 2018 году эта четверка компания, а также и другие, не менее известные бренды, будут пользоваться чат-ботами для вовлечения клиентов.

В следующем году искусственный интеллект вытеснит службы клиентской поддержки


Осенью этого года Facebook запустил Customer Chat. Этот плагин позволяет сохранять историю переписки, чтобы продолжить разговор даже покинув сайт и перебравшись на смартфон.

Apple также разработала Business Chat, который позволяет коммуницировать с клиентами с помощью сообщений, планировать встречи и оплачивать покупки через Apple Pay. Создатели надеются, что при помощи такого умного чата людям не придется переходить на сайт бренда, а оставаться в Apple.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 07:45
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