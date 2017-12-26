В следующем году искусственный интеллект вытеснит службы клиентской поддержки

Apple, Facebook, Google и Amazon решили энергично разрабатывать разговорный ИИ как главный метод общения с клиентами. В 2018 году эта четверка компания, а также и другие, не менее известные бренды, будут пользоваться чат-ботами для вовлечения клиентов.Осенью этого года Facebook запустил Customer Chat. Этот плагин позволяет сохранять историю переписки, чтобы продолжить разговор даже покинув сайт и перебравшись на смартфон.Apple также разработала Business Chat, который позволяет коммуницировать с клиентами с помощью сообщений, планировать встречи и оплачивать покупки через Apple Pay. Создатели надеются, что при помощи такого умного чата людям не придется переходить на сайт бренда, а оставаться в Apple.