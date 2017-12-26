Британка потратила около 1,5 миллиона рублей, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу

По словам Смит, ее увлечение родом из детства. Еще 10 лет назад она познакомилась со стилем японского аниме, и с тех пор является его ярой поклонницей и старается наследовать подобный образ. В дальнейших планах жительницы британского графства Суррей пластические операции, благодаря которым она сможет измениться, однако пока Джейд использует контактные линзы и соответствующий макияж для корректировки лица.Британка призналась, что не все понимают ее увлечение. Многие на улице фотографируются с ней, а дети принимают за принцессу, однако есть и такие, которые с неудовольствием относятся к стилю жизни Джейд. Так, администрация магазина, где работает девочка-кукла, не одобряют ее увлечение, поэтому британке приходится ходить на работу в единственной «нормальной» вещи ее гардероба – в обычных джинсах.