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Британка потратила около 1,5 миллиона рублей, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу
Жительнице Великобритании 21-летняя Джейд Смит любовь к образу фарфоровой японской куклы обошлась в 18 тысяч фунтов (1,5 миллиона рублей). С этой целью девушка скупает соответствующие наряды и обувь, которые заказывает в Японии и Южной Корее.

Британка потратила около 1,5 миллиона рублей, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу


По словам Смит, ее увлечение родом из детства. Еще 10 лет назад она познакомилась со стилем японского аниме, и с тех пор является его ярой поклонницей и старается наследовать подобный образ. В дальнейших планах жительницы британского графства Суррей пластические операции, благодаря которым она сможет измениться, однако пока Джейд использует контактные линзы и соответствующий макияж для корректировки лица.

Британка потратила около 1,5 миллиона рублей, чтобы быть похожей на фарфоровую куклу


Британка призналась, что не все понимают ее увлечение. Многие на улице фотографируются с ней, а дети принимают за принцессу, однако есть и такие, которые с неудовольствием относятся к стилю жизни Джейд. Так, администрация магазина, где работает девочка-кукла, не одобряют ее увлечение, поэтому британке приходится ходить на работу в единственной «нормальной» вещи ее гардероба – в обычных джинсах.
В мире / Общество
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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