Екатерина Стриженова поразила поклонников расплывшейся талией

49-летняя ведущая Екатерина Стриженова приводила в восхищение поклонников своей точеной и по-девичьи стройной фигурой, однако явившись на съемки программы «Здоровье» с ведущей Еленой Малышевой, Стриженова произвела фурор в Сети, однако отнюдь не стройностью фигуры. Наоборот, знаменитость сильно прибавила в весе, что не могло не сказаться на ее талии и даже сверкающее длинное платье, расшитое пайетками, не скрасило ее фигуру.Появление Екатерины Стриженовой на программе произвело бурю обсуждений в Сети. Пользователи разделились в своих предположениях на три категории. Одни посчитали, что Стриженова просто расслабилась, в то время как другие предположили, что в ее возрасте обмен веществ в организме сильно замедлился, что и сказалось на фигуре знаменитости. Тогда как третьи и вовсе считают, что Стриженова страдает от гормональных сбоев, что отобразилось на ее фигуре.Однако, насколько предположения пользователей близки к истинному положению вещей пока остается неизвестным, так как Екатерина Стриженова никак не комментирует произошедшие с ней перемены.