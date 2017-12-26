Бывший муж Сябитовой хочет, чтобы она от него отстала

Андреев утверждает, что бывшая никак не может о нем забыть, хоть несколько лет как они расстались. Это его очень напрягает. Он даже отказался от съемок на Первом канале, когда узнал, что там будет и Роза - «язык у нее лживый и грязный».Будущие муж и жена познакомились на сайте знакомств и тогда Андреев был просто сражен Сябитовой. Позже Роза сама ему позвонила с просьбой помочь повесить полки. Так они и стали жить вместе.До начала «Давай поженимся» пара примерно полгода была вместе. Сначала отношения Гузеевой и Сябитовой не складывались, но потом постепенно они стали подругами, так что даже в стриптиз-клубы вместе ходили. А историю с якобы избиением Розы придумали для раскрутки и Юрий сам отсылал фото «пострадавшей» Малахову.