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Бывший муж Сябитовой хочет, чтобы она от него отстала
Юрий Андреев, который несколько лет назад развелся с Розой Сябитовой, разоткровенничался в беседе с журналистами. Рассказал и о побоях Розы, и о скандалах с Ларисой Гузеевой.
Бывший муж Сябитовой хочет, чтобы она от него отстала


Андреев утверждает, что бывшая никак не может о нем забыть, хоть несколько лет как они расстались. Это его очень напрягает. Он даже отказался от съемок на Первом канале, когда узнал, что там будет и Роза - «язык у нее лживый и грязный».

Будущие муж и жена познакомились на сайте знакомств и тогда Андреев был просто сражен Сябитовой. Позже Роза сама ему позвонила с просьбой помочь повесить полки. Так они и стали жить вместе.

До начала «Давай поженимся» пара примерно полгода была вместе. Сначала отношения Гузеевой и Сябитовой не складывались, но потом постепенно они стали подругами, так что даже в стриптиз-клубы вместе ходили. А историю с якобы избиением Розы придумали для раскрутки и Юрий сам отсылал фото «пострадавшей» Малахову.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:45
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