Семейные люди переживают кризис среднего возраста значительно легче

Результаты анализа имеющихся сведений позволили специалистам определить, что состоящие в браке люди или просто живущие в паре партнеры, обладают большим чувством счастья, в отличие от одиноких британцев. Причем положительный эффект от брака или отношений удваивался, когда люди рассказывали про партнера, как самого близкого друга.Ученые предположили, что для уже начатых отношений, после прохождения определенного времени, этот положительный эффект значительно уменьшается. Происходит это ориентировочно к 45 - 50 годам. Но общий результат свидетельствует, что длительные отношения людей, сохраняют чувство счастья, чего не замечается у ведущих одинокую жизнь.