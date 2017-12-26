Семейные люди переживают кризис среднего возраста значительно легче
Учеными Ванкуверской экономической школы принято решение установить существование связи между состоянием удовлетворенности от жизни и семейного положения. Для анализа были изучены две собранные базы данных, которые содержат сведения про уровень удовлетворенности британцев жизнью. Информационное сообщение из журнала Journal of Happiness Studies.
Результаты анализа имеющихся сведений позволили специалистам определить, что состоящие в браке люди или просто живущие в паре партнеры, обладают большим чувством счастья, в отличие от одиноких британцев. Причем положительный эффект от брака или отношений удваивался, когда люди рассказывали про партнера, как самого близкого друга.
Ученые предположили, что для уже начатых отношений, после прохождения определенного времени, этот положительный эффект значительно уменьшается. Происходит это ориентировочно к 45 - 50 годам. Но общий результат свидетельствует, что длительные отношения людей, сохраняют чувство счастья, чего не замечается у ведущих одинокую жизнь.
Результаты анализа имеющихся сведений позволили специалистам определить, что состоящие в браке люди или просто живущие в паре партнеры, обладают большим чувством счастья, в отличие от одиноких британцев. Причем положительный эффект от брака или отношений удваивался, когда люди рассказывали про партнера, как самого близкого друга.
Ученые предположили, что для уже начатых отношений, после прохождения определенного времени, этот положительный эффект значительно уменьшается. Происходит это ориентировочно к 45 - 50 годам. Но общий результат свидетельствует, что длительные отношения людей, сохраняют чувство счастья, чего не замечается у ведущих одинокую жизнь.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15