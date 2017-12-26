Ubisoft открывает отдел для исследования возможностей искусственного интеллекта

Как рассказал глава проекта, начало совместной работы ученых было положено еще в 2011 году. На то время, интересы компании по достижениям в этой области не раскрывались. Сейчас же Ubisoft будет активно делиться исходными данными с отделом, а у La Forge будет возможность исследовать результаты и работать над ними, с последующим представлением успехов и прототипов, для общего анализа.Для примера издателем приводится система ИИ в сюжете Watch Dogs 2, где контролируется передвижение пешеходов и автомобилей в игровом мире. Такая технология может найти применение при разработке моделей автомобилей типа «селф - драйвинг». Не исключен и обратный вариант, когда наработки в сфере настоящих авто, послужат улучшению искусственного интеллекта в играх.