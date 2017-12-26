Ubisoft открывает отдел для исследования возможностей искусственного интеллекта
Ubisoft, как одним из передовых издателей видеоигр мира, поставил задачу исследовать возможности искусственного интеллекта на своем подразделении La Forge. Это новое направление, куда уже наняты студенты и ученые, представители многих университетов, включая сотрудников самой компании.
Как рассказал глава проекта, начало совместной работы ученых было положено еще в 2011 году. На то время, интересы компании по достижениям в этой области не раскрывались. Сейчас же Ubisoft будет активно делиться исходными данными с отделом, а у La Forge будет возможность исследовать результаты и работать над ними, с последующим представлением успехов и прототипов, для общего анализа.
Для примера издателем приводится система ИИ в сюжете Watch Dogs 2, где контролируется передвижение пешеходов и автомобилей в игровом мире. Такая технология может найти применение при разработке моделей автомобилей типа «селф - драйвинг». Не исключен и обратный вариант, когда наработки в сфере настоящих авто, послужат улучшению искусственного интеллекта в играх.
Как рассказал глава проекта, начало совместной работы ученых было положено еще в 2011 году. На то время, интересы компании по достижениям в этой области не раскрывались. Сейчас же Ubisoft будет активно делиться исходными данными с отделом, а у La Forge будет возможность исследовать результаты и работать над ними, с последующим представлением успехов и прототипов, для общего анализа.
Для примера издателем приводится система ИИ в сюжете Watch Dogs 2, где контролируется передвижение пешеходов и автомобилей в игровом мире. Такая технология может найти применение при разработке моделей автомобилей типа «селф - драйвинг». Не исключен и обратный вариант, когда наработки в сфере настоящих авто, послужат улучшению искусственного интеллекта в играх.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30