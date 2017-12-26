SpaceX совершила больше успешных запусков в 2017 году, чем Роскосмос

По данным аналитика, в общей сложности в США было совершено 30 успешных пусков ракет-носителей, а 18 из них принадлежит компании Илона Маска. Что касается России, то с космодрома Куру было выполнено 18 пусков, 17 из которых оказались удачными.Несмотря на это, Роскосмос еще может улучшить свой показатель, поскольку 26 декабря россияне должны провести запуск ракеты носителя «Зенит», на борту которой установлен первый ангольский аппарат Angosat-1. Стоит отметить, что эта миссия уже не первый раз откладывается. Вследствие этого спутник собирались запустить на борту тяжелых ракетных комплексов типа «Протон» или «Ангара».Напомним, что самым громким провалом российской корпорации стал отказ в работе разгонного блока «Фрегат» 28 ноября.