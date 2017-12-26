В Великобритании спасли малышку, "родившуюся" в брюшной полости матери

43-летняя жительница Великобритании Масина Фрост готовилась к предстоящим родам, так как медики предупредили женщину, что роды протекают не совсем по плану. Кроме того, у британки уже были до этого выкидыши. Так что к предстоящим сложным родам она была готова морально и заранее легла в больницу под наблюдение.Однако к тому, что случилось, никто не был готов. В какой-то момент утроба женщины разорвалась и новорожденная малышка вывалилась в брюшную полость матери, таким образом родившись внутри. К счастью, медики быстро среагировали и произвели Кесарево сечение за полминуты, тем самым подарив ребенку возможность жить. Масина Фрост с маленькой дочуркой еще месяц находилась под наблюдением медиков, а в настоящее время они уже выписаны домой в удовлетворительном состоянии.Счастливые родители заявили, что очень благодарны медикам за спасенную жизнь их дочери.