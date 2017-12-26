Древняя ракушка обнаружена на Марсе независимыми экспертами

На нашумевшем фотоснимке изображен предмет, с виду очень напоминающий древнюю ракушку. Эксперты отмечают, что вокруг древнего марсианского артефакта взрыхлена поверхность, что очень похоже, будто ракушка перемещалась по мокрой земле. Этот факт может свидетельствовать о существовании на древнем Марсе наипростейших форм жизни раннее.Независимые эксперты также отметили, что в NASA не проинформировали общественность о столь неожиданной находке. Также в Национальном управлении космическими полетами не рассказали о причинах, побудивших утаить информацию о древней ракушке на Марсе.