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Древняя ракушка обнаружена на Марсе независимыми экспертами
Виртуальные археологи обнаружили на поверхности Марса древнюю ракушку. Ученые сообщили, что длина находки не менее 5 сантиметров, что может доказывать существование на Красной планете простейших микроорганизмов.

Древняя ракушка обнаружена на Марсе независимыми экспертами


На нашумевшем фотоснимке изображен предмет, с виду очень напоминающий древнюю ракушку. Эксперты отмечают, что вокруг древнего марсианского артефакта взрыхлена поверхность, что очень похоже, будто ракушка перемещалась по мокрой земле. Этот факт может свидетельствовать о существовании на древнем Марсе наипростейших форм жизни раннее.

Независимые эксперты также отметили, что в NASA не проинформировали общественность о столь неожиданной находке. Также в Национальном управлении космическими полетами не рассказали о причинах, побудивших утаить информацию о древней ракушке на Марсе.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:00
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