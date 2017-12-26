Последний из трех самолетов Boeing 747 продан на площадке интернет-магазина Taobao

Самолет выставили на продажу с начальной ценой - 98 млн. юаней (что равняется $14,8 млн). Достаточно было 49 ставок, и его цена на аукционе взлетела до суммы в 146 млн. юаней. Как результат, представляющий зарубежную компанию пользователь «HEFFETZ ESHEL», приобрел воздушное судно.Так же, в ноябре 2017 года, успешно проданы еще два Boeing 747 с аукциона Taobao, самолеты приобрела авиакомпания SF Airlines, которой они получены в декабре. Сумма, составившая общую стоимость из двух самолетов, равна 320 млн. юаней.Сама компания Jade Cargo International, разорившаяся в 2013 году, продавала три самолета на обычных аукционах в 2015 году, вырученная сумма необходима была для погашения долгов. Но постоянно срывающиеся сделки были безуспешны. И только электронные торги удалось завершить успехом.