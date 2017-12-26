Валерия рассказала о своем новогоднем наряде

В микроблоге Instagram певицы появилась публикация, на которой она изображена в длинном желтом платье. Наряд артистки очень понравился ее фанатам. Певица приняла решение поразмышлять о предстоящей встрече новогодней ночи.Валерия сказала, что астрологи считают, что Новый 2018 год надо встречать в желтом. Однако она считает, если есть красивое платье, при этом подходящее по цвету, так почему бы его и не надеть. Мнение исполнительницы песен получило разные точки зрения ее подписчиков. Одни сказали, что уже купили наряд желтого цвета. Другие поведали, что не верят в гороскопы, и которым следовать не собираются. При этом многие фолловеры не пропустили момент восхититься красотой Валерии и оставили множество комплиментов к фото.