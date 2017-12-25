Huawei скоро выпустит ноутбук MateBook D

Сообщается, что ноутбук получит 15,6-дюймовый дисплей, который порадует пользователя качеством картинки стандарта FullHD. Чтобы понять, как он будет выглядеть внешне, следует вспомнить новинки этого года MateBook E и MateBook X.В целом аппаратное оснащение будет базироваться на процессоре Intel Core i5 и графическом чипе Nvidia MX150. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт. Что касается встроенной памяти, то здесь девайс представят в двух вариациях. Так новинка получит SSD на 256 Гб и SSD на 128 Гб, а также вдобавок жесткий диск на 1 Тб.Таким образом, исходя из комплектаций, покупатель заплатит либо 791 доллар, либо 837 долларов. На данный момент MateBook D вышел на китайский рынок электроники, но пока производитель не раскрывает дату появления новинки в других странах.