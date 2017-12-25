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Huawei скоро выпустит ноутбук MateBook D
В скором времени на рынке должен появиться ноутбук компании Huawei - MateBook D. Ожидается, что устройство сможет создать конкуренцию девайсу Xiaomi Notebook Pro.

Huawei скоро выпустит ноутбук MateBook D


Сообщается, что ноутбук получит 15,6-дюймовый дисплей, который порадует пользователя качеством картинки стандарта FullHD. Чтобы понять, как он будет выглядеть внешне, следует вспомнить новинки этого года MateBook E и MateBook X.

В целом аппаратное оснащение будет базироваться на процессоре Intel Core i5 и графическом чипе Nvidia MX150. Объем оперативной памяти составит 8 гигабайт. Что касается встроенной памяти, то здесь девайс представят в двух вариациях. Так новинка получит SSD на 256 Гб и SSD на 128 Гб, а также вдобавок жесткий диск на 1 Тб.

Таким образом, исходя из комплектаций, покупатель заплатит либо 791 доллар, либо 837 долларов. На данный момент MateBook D вышел на китайский рынок электроники, но пока производитель не раскрывает дату появления новинки в других странах.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:05
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