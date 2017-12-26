В ЦИК отвергли кандидатуру Алексея Навального на пост президента РФ

ЦИК отверг заявление оппозиционного политика Алексея Навального относительно его регистрации в кандидаты главы РФ на предстоящих выборах-2018. Свое решение в комитете мотивировали судимостью Навального, которое тот получил в качестве условного срока согласно уголовному делу «Кировлеса».Алексей навальный не признает решение российского суда о присуждении ему условного срока, тем более, что европейский суд по правам человека оправдал политика. Примечательным является тот факт, что отказ в регистрации на пост президента РФ на выборах-2018 года получил и известный журналист Олег Лурье. В ЦИК отметили, что он также имеет судимость, что ставит его выдвижение невозможным.По словам Эллы Памфиловой, 250 кандидатов в президенты РФ получили отказ в Центральном избирательном комитете из-за судимостей.