АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

В ЦИК отвергли кандидатуру Алексея Навального на пост президента РФ
Алексей Навальный не сможет принять участие в предвыборной гонке-2018 из-за отвержения Центральным избирательным комитетом (ЦИК) его заявления в качестве кандидата на пост главы РФ. В комитете свое решение мотивировали ранней судимостью оппозиционного политика.

В ЦИК отвергли кандидатуру Алексея Навального на пост президента РФ


ЦИК отверг заявление оппозиционного политика Алексея Навального относительно его регистрации в кандидаты главы РФ на предстоящих выборах-2018. Свое решение в комитете мотивировали судимостью Навального, которое тот получил в качестве условного срока согласно уголовному делу «Кировлеса».

Алексей навальный не признает решение российского суда о присуждении ему условного срока, тем более, что европейский суд по правам человека оправдал политика. Примечательным является тот факт, что отказ в регистрации на пост президента РФ на выборах-2018 года получил и известный журналист Олег Лурье. В ЦИК отметили, что он также имеет судимость, что ставит его выдвижение невозможным.

По словам Эллы Памфиловой, 250 кандидатов в президенты РФ получили отказ в Центральном избирательном комитете из-за судимостей.
Политика / Главные новости
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стартовали продажи рестайлингового кроссовера DS 6
Эльвира Набиуллина: Центробанк не видит признаков
СМИ узнали, почему в России сильно подорожала
Венсан Кассель и Тина Кунаки больше не пара
Армен Джигарханян впервые за 20 лет увиделся со
Анастасия Решетова рассказала, как бороться с
Просмотреть все новости