Валерия: «Не согласна, что женской дружбы не бывает!»
Популярная эстрадная певица Валерия выложила на своей страничке в соцсети снимок с подругами из Большого театра. Ремаркой под фото российская исполнительница заверяет своих фолловеров, что женская дружба всё же существует. Поклонники таланта Народной артистки РФ поддержали Валерию многочисленными комментариями.
Во время последнего посещения Большого театра российская эстрадная поп-дива Валерия запечатлелась со своими подружками из всемирно известного храма искусства. В окружении трёх знаменитых подруг обладательница 13 премий «Золотой граммофон» выглядела стильно и роскошно. Открытые плечи, боа жёлтого цвета, ослепительно-солнечный клатч, чёрное платье, подчёркивающее стройную фигуру 49-летней певицы.
Но «изюминка» поста заключалась в подписи под фотографией. Член Совета по культуре РФ написала, что категорически не согласна с теми, кто считает: женской дружбы не бывает! Столь категоричная ремарка всенародно любимой певицы была с восторгом встречена её приверженцами. Фолловеры Валерии в своих комментариях начали поддерживать Народную артистку РФ, приводя примеры настоящей женской дружбы. Подписчики поп-звезды не преминули отметить и прекрасный внешний вид певицы, назвав Валерию «потрясающей женщиной».
Во время последнего посещения Большого театра российская эстрадная поп-дива Валерия запечатлелась со своими подружками из всемирно известного храма искусства. В окружении трёх знаменитых подруг обладательница 13 премий «Золотой граммофон» выглядела стильно и роскошно. Открытые плечи, боа жёлтого цвета, ослепительно-солнечный клатч, чёрное платье, подчёркивающее стройную фигуру 49-летней певицы.
Но «изюминка» поста заключалась в подписи под фотографией. Член Совета по культуре РФ написала, что категорически не согласна с теми, кто считает: женской дружбы не бывает! Столь категоричная ремарка всенародно любимой певицы была с восторгом встречена её приверженцами. Фолловеры Валерии в своих комментариях начали поддерживать Народную артистку РФ, приводя примеры настоящей женской дружбы. Подписчики поп-звезды не преминули отметить и прекрасный внешний вид певицы, назвав Валерию «потрясающей женщиной».