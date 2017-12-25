Валерия: «Не согласна, что женской дружбы не бывает!»

Во время последнего посещения Большого театра российская эстрадная поп-дива Валерия запечатлелась со своими подружками из всемирно известного храма искусства. В окружении трёх знаменитых подруг обладательница 13 премий «Золотой граммофон» выглядела стильно и роскошно. Открытые плечи, боа жёлтого цвета, ослепительно-солнечный клатч, чёрное платье, подчёркивающее стройную фигуру 49-летней певицы.Но «изюминка» поста заключалась в подписи под фотографией. Член Совета по культуре РФ написала, что категорически не согласна с теми, кто считает: женской дружбы не бывает! Столь категоричная ремарка всенародно любимой певицы была с восторгом встречена её приверженцами. Фолловеры Валерии в своих комментариях начали поддерживать Народную артистку РФ, приводя примеры настоящей женской дружбы. Подписчики поп-звезды не преминули отметить и прекрасный внешний вид певицы, назвав Валерию «потрясающей женщиной».