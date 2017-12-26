Стартовал опрос «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета»
Представители Hi-Tech Mail.Ru предложили российским пользователям в очередной раз выбрать с лучшие устройства в рамках опроса «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета». Такое голосование проводится уже восьмой год подряд.
Таким образом, пользователи российской сети Интернет определят около 200 гаджетов, которые распределят на 5 категорий и 45 номинаций. Известно, что пользователям позволят выбирать среди огромного разнообразия гаджетов и девайсов, поэтому чтобы они не запутались, все устройства разделят на такие категории как смартфоны, гаджеты, телевизоры, компьютеры и камеры. Интересно, что также россияне смогут назвать самый странный аппарат, поскольку есть такая номинация.
Представитель Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов утверждает, что в этом году особенно в моде безрамочные полноэкранные мобильные устройства, но и помимо них будет из чего выбирать.
Сообщается, что каждый желающий сможет отдать свой голос только один раз, а победителей в номинациях назовут в первый день февраля следующего года.
Таким образом, пользователи российской сети Интернет определят около 200 гаджетов, которые распределят на 5 категорий и 45 номинаций. Известно, что пользователям позволят выбирать среди огромного разнообразия гаджетов и девайсов, поэтому чтобы они не запутались, все устройства разделят на такие категории как смартфоны, гаджеты, телевизоры, компьютеры и камеры. Интересно, что также россияне смогут назвать самый странный аппарат, поскольку есть такая номинация.
Представитель Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов утверждает, что в этом году особенно в моде безрамочные полноэкранные мобильные устройства, но и помимо них будет из чего выбирать.
Сообщается, что каждый желающий сможет отдать свой голос только один раз, а победителей в номинациях назовут в первый день февраля следующего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00