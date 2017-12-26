Стартовал опрос «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета»

Таким образом, пользователи российской сети Интернет определят около 200 гаджетов, которые распределят на 5 категорий и 45 номинаций. Известно, что пользователям позволят выбирать среди огромного разнообразия гаджетов и девайсов, поэтому чтобы они не запутались, все устройства разделят на такие категории как смартфоны, гаджеты, телевизоры, компьютеры и камеры. Интересно, что также россияне смогут назвать самый странный аппарат, поскольку есть такая номинация.Представитель Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов утверждает, что в этом году особенно в моде безрамочные полноэкранные мобильные устройства, но и помимо них будет из чего выбирать.Сообщается, что каждый желающий сможет отдать свой голос только один раз, а победителей в номинациях назовут в первый день февраля следующего года.