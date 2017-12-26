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Стартовал опрос «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета»
Представители Hi-Tech Mail.Ru предложили российским пользователям в очередной раз выбрать с лучшие устройства в рамках опроса «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета». Такое голосование проводится уже восьмой год подряд.

Стартовал опрос «Лучшие гаджеты 2017 по версии Рунета»


Таким образом, пользователи российской сети Интернет определят около 200 гаджетов, которые распределят на 5 категорий и 45 номинаций. Известно, что пользователям позволят выбирать среди огромного разнообразия гаджетов и девайсов, поэтому чтобы они не запутались, все устройства разделят на такие категории как смартфоны, гаджеты, телевизоры, компьютеры и камеры. Интересно, что также россияне смогут назвать самый странный аппарат, поскольку есть такая номинация.

Представитель Hi-Tech Mail.Ru Антон Спиридонов утверждает, что в этом году особенно в моде безрамочные полноэкранные мобильные устройства, но и помимо них будет из чего выбирать.

Сообщается, что каждый желающий сможет отдать свой голос только один раз, а победителей в номинациях назовут в первый день февраля следующего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00
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