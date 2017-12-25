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Меган Фокс свои рождественские поздравления сделала в кружевном белье
Надев эротичное черное кружевное белье, знаменитая актриса Голливуда Меган Фокс поздравила поклонников с Рождеством.
Меган Фокс свои рождественские поздравления сделала в кружевном белье


В своем Instagram Меган Фокс опубликовала откровенное фото. На нем она позирует в черном белье, сотканном из кружев. Тем самым знаменитая актриса подогревает внимание подписчиков к запуску собственной линейки от бренда Frederick's of Hollywood. Некоторое время назад знаменитость уже опубликовала подобный снимок, но только в белоснежном белье того же бренда.

Кроме своего рода рекламы белья Меган поздравила всех с Рождеством и наступающими праздниками.

Пикантное фото фолловеры оценили по достоинству, высоко оценив фигуру актрисы, кстати, матери троих детей. За довольно короткий промежуток времени фотография актрисы набрала около 500 000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:00
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