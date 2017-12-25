Меган Фокс свои рождественские поздравления сделала в кружевном белье

В своем Instagram Меган Фокс опубликовала откровенное фото. На нем она позирует в черном белье, сотканном из кружев. Тем самым знаменитая актриса подогревает внимание подписчиков к запуску собственной линейки от бренда Frederick's of Hollywood. Некоторое время назад знаменитость уже опубликовала подобный снимок, но только в белоснежном белье того же бренда.Кроме своего рода рекламы белья Меган поздравила всех с Рождеством и наступающими праздниками.Пикантное фото фолловеры оценили по достоинству, высоко оценив фигуру актрисы, кстати, матери троих детей. За довольно короткий промежуток времени фотография актрисы набрала около 500 000 лайков.