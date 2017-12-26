В Рождество не следует ругаться, напиваться и убивать животных

Католическое Рождество «обросло» массой традиций и запретов. За годы празднования установились как строгие предписания, так и негласные рекомендации всем, кто желает счастливо и при покровительстве высших сил дожить до следующего Рождества. В день светлого праздника не следовало заниматься своим ремеслом или рукоделием – для этого предназначены будни. Также нежелательно устраивать стирку или посещать баню…Куда строже священнослужители относились к душевному состоянию человека, отмечавшего Рождество. Настоящему католику запрещалось в сий день напиваться чрезмерно (допускалось лишь некоторое количество красного вина), нецензурно выражаться, грубить, ссориться и вести себя агрессивно. Под особым запретом оказались любые действия, связанные с кровопролитием: нельзя в Рождество ходить на охоту или убивать домашних животных, чистить живую рыбу и т.д. В случае нарушения данного табу виновника и его родственником в следующем году ждут многочисленные неприятности.