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Мэрайя Кэри опозорилась развратным платьем
Мэрайя Кэри, являющаяся известной певицей, опять попала в центр скандала. В этот раз фанаты пристыдили исполнительницу песен за очень откровенное платье, посчитав его развратным.

Мэрайя Кэри опозорилась развратным платьем

Мэрайя Кэри скорей всего посчитала, что если похудела, то свои результаты надо максимально показать общественности. Именно поэтому похудевшая артистка надела очень короткое платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Но больше всего поклонники раскритиковали именно колготки в сеточку, которые им показались развратными. В комментариях разных социальных сетей фанаты писали, что именно так выглядят жрицы любви, но не знаменитая певица.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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