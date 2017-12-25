Мэрайя Кэри опозорилась развратным платьем

Мэрайя Кэри скорей всего посчитала, что если похудела, то свои результаты надо максимально показать общественности. Именно поэтому похудевшая артистка надела очень короткое платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь.Но больше всего поклонники раскритиковали именно колготки в сеточку, которые им показались развратными. В комментариях разных социальных сетей фанаты писали, что именно так выглядят жрицы любви, но не знаменитая певица.